عاجل .. سقوط طائرة استطلاع أمريكية فى ريف الحسكة بسوريا

أكد مصدر عسكرى سورى فى الحسكة، اليوم الخميس، سقوط طائرة استطلاع أمريكية فى الأراضى الزراعية التابعة لقرية الدردارة "3 كم شمال شرق تل تمر" فى ريف محافظة الحسكة السورية الشمالى الغربى.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" قال المصدر إن "الطائرة سقطت أثناء تجولها فى سماء المنطقة الفاصلة بين سيطرة الجيش السورى وبين نقاط الجيش التركى وميليشيات المعارضة السورية المسلحة التابعة له".

وأوضح المصدر أن "سقوط الطائرة حدث مساء يوم أمس الأربعاء 30 سبتمبر، دون الإفصاح إن كان سبب إسقاط الطائرة استهداف عسكرى بنيران الجيش العربى السورى أو نتيجة خلل فنى".

وأضاف أن "4 مدرعات تابعة للجيش الأمريكى بمرافقة حوامة عسكرية وعدد من سيارات "بيك آب" تابعة لقوات تنظيم "قسد"، كانت تقوم طوال نهار اليوم الخميس 1 أكتوبر، بعمليات بحث مكثفة عن الطائرة دون الإعلان عن ذلك.