أرمينيا تستدعي سفيرها في إسرائيل بسبب ”تزويدها أذربيجان بالأسلحة” 

أعلنت أرمينيا، اليوم الخميس، أنها استدعت سفيرها في إسرائيل، أرمين سمباتيان، لإجراء "مشاورات" معه على خلفية "توريد" الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمنية، آنا نغداليان: "توريدات إسرائيل أحدث أنواع من الأسلحة لأذربيجان أمر غير مقبول بالنسبة إلينا خاصة الآن في ظروف عدوانها العسكري بدعم من تركيا".
وشددت ناغداليان على أن أرمينيا أبلغت مرارا إسرائيل بموقفها من هذه القضية عبر وسائل دبلوماسية، وتابعت: "اتخذت وزارة الخارجية، علما بهذا الوضع، قرارا لاستدعاء سفيرنا لدى إسرائيل لإجراء مشاورات".
واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.
وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.
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