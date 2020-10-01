روسيا: لا نرى استعدادا للحوار في الوقت الحالي من قبل أرمينيا وأذربيجان 

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا ترى استعدادا للحوار من قبل أرمينيا وأذربيجان على خلفية التصعيد العسكري الحاد بين الطرفين في إقليم قره باغ.

وقال نيبينزيا، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر، إن "مجموعة مينسك مستعدة للإسهام في المفاوضات، لكن الشرط المهم للحوار يتمثل في استعداد الطرفين نفسيهما لها".

وأضاف نيبينزيا: "للأسف نسمع الآن تصريحات معينة تدل على أن ذلك أمر غير موجود في الوقت الراهن. نأمل في أن بيان رؤساء دول مجموعة مينسك سيغير هذا الوضع".

وأوضح أن لدى روسيا "علاقات خاصة" مع كل من أرمينيا وأذربيجان، مشددا على أن تطورات الأحداث في ناغورني قره باغ تثير قلقا لدى بلاده.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

ونشب النزاع في قره باغ عام 1988، على خلفية إعلان الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، عن خروجه من جمهورية أذربيجان السوفيتية.

وفي العام 1991 أعلن السكان الأرمن للإقليم من طرف واحد إنشاء جمهورية قره باغ المستقلة، التي لم تعترف بها أي دولة حتى الآن.

وخسرت القوات الأذربيجانية جراء نزاع مسلح استمر من 1992 إلى 1994 السيطرة على قره باغ و7 مناطق متاخمة.