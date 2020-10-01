تركيا تستفز أرمينيا .. والشيوخ الأمريكي يطالب بوقف فوري للقتال في ناجورنو كاراباخ

أصدرت مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، بيانا دعا فيه إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناجورنو كاراباخ والعودة إلى مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.
وجاء في البيان "ينبغي على كل من أرمينيا وأذربيجان أن يوقفا العنف على الفور والعودة إلى منظمة الأمن والتعاون في مجموعة مينسك الأوروبية للتفاوض من أجل إنهاء سلمي لهذا الخلاف المستمر منذ عقود".
وتجددت الاشتباكات بين القوات الأرمنية والأذربيجانية منذ يوم الأحد عندما اتهم الجانبان بعضهما البعض بالعدوان على طول خط التماس في ناغورنو كاراباخ.
وأعلن الاثنان بعد ذلك عن حشد قواتهما، مع إعلان باكو التعبئة الجزئية والتعبئة الكاملة في يريفان.
ةيستمر القتال في ناجورنو كاراباخ، حيث ينشر الجانبان العديد من مقاطع الفيديو لطائرات العدو والمركبات العسكرية التي دمرت خلال الاشتباكات.
ودعت روسيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى أرمينيا وأذربيجان لوقف الأعمال العدائية والعودة للمفاوضات، بينما دعمت تركيا باكو ، ووعدت بتقديم المساعدة "في المحادثات والقتال"، وحذرت من أن أي اعتداء على الأراضي الأذربيجانية هو هجوم ضد أنقرة.
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