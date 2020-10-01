رغم انتهاكاتها في المتوسط.. تباين أوروبي حول الإجراءات ضد تركيا

نقلت قناة "العربية" عن مراسلتها، اليوم الخميس، إن هناك تباينا أوروبيا حول فقرة الإجراءات ضد تركيا.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت أنه على الرغم من الصعوبات مع تركيا وتعقيد الأزمة، إلا أنها دعت الاتحاد الأوروبي إلى العمل عبر الدبلوماسية لتخفيف التوتر في بحر إيجة.

وطالبت ميركل بعقد حوار والوصول إلى حل سلمي بين اليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى بشأن التنقيب في شرق المتوسط.

فيما أعلن المجلس الأوروبي، الخميس، تضامنه بصورة كاملة مع اليونان وقبرص في مواجهة الانتهاكات التركية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن قمة اليوم تركز على شرق المتوسط والعلاقة مع تركيا، معربا عن تضامنه مع اليونان وقبرص.

ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم قمة أوروبية تخصص للعلاقات الدولية وتناقش التهديدات والتوتر في المتوسط بين تركيا ودولتين أوروبيتين هما اليونان وقبرص.

وتنوي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ، اليوم، توجيه رسالة حازمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتعبير عن تضامنها التام مع اليونان وقبرص؛ إلا أنه من غير المرجح أنها ستضر بالحوار الذي وعدت أثينا وأنقرة بإطلاقه.

يأتي ذلك وسط إعلان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، أن اليونان وتركيا اتفقتا على خط ساخن وألية لتجنب الصدام في شرق المتوسط.