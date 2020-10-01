مستشار النمسا يطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا

أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ضرورة فرض عقوبات من الاتحاد الاوروبي ضد تركيا.
وقال كورتس - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - إن "سلوك تركيا المخالف للقانون الدولي تجاه دول الاتحاد الأوروبي وهي اليونان وقبرص يتطلب رد فعل واضحا.
وأضاف أنه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقف عن ممارسة سياساته العدوانية، مطالبا بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي .
وأشار كورتس إلى أن التعامل مع الصحفيين والسياسيين المعارضين في تركيا أمر لا يطاق، موضحا أنه "من غير المقبول" أن تستخدم تركيا "المهاجرين كأسلحة" ضد أوروبا، لافتا إلى أن عدم الرد على الاستفزازات التركية لا يؤدي إلى وضع حد لسوء السلوك التركي بل على العكس تتمادى في نفس الممارسات.
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