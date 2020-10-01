تمويل مصرف الإنماء بدون كفيل وبالتقسيط حتى 5 سنوات للسعودي والمقيم

تمويل مصرف الإنماء بدون كفيل من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها المصرف للسعودي والمقيم داخل المملكة العربية السعودية ويأتي مصرف الإنماء ضمن أكبر المصارف داخل المملكة والذى يقدم جزمة متنوعة ومختلفة من المنتجات التمويلية والعروض المصرفية التي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كما صممت تلك المنتجات التمويلية لكي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات العملاء،ويعتبر التمويل الشخصي بدون كفيل أحد أهم العروض التمويلية التي يقدمها المصرف للسعودي والمقيم وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة تناسب جميع إلتزمات العميل كما يقدم المصرف الموافقة الفورية على طلب التمويل الشخصي وذلك بعد توافر الشروط التي يضعها المصرف وتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي

مزايا تمويل مصرف الإنماء بدون كفيل

يقدم المصرف تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر وذلك للسعودي والمقيم أيضاََ كما يتيح المصرف للعملاء إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وذلك من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من مصرف الإنماء وتعبئة كافة البيانات المطلوبة وسوف نتعرف في هذا المقال على أهم مزايا التمويل الشخصي

يقدم المصرف تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يعطي المصرف الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل.

يقدم المصرف تمويل فوري بفترات سداد حتى 5 سنوات.

لا يحتاج التمويل الشخصي إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل حتى 2 مليون ريال سعودي

يتيح المصرف للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً الحصول على التمويل الشخصي

تصل نسبة الرسوم الإدارية بما يعادل 1٪ من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5000 ريال سعودي

يشترط أن يكون المتقدم لطلب التمويل الشخصي يعمل لدي جهة معتمدة لدي مصرف الإنماء يشترط أن يمتلك المتقدم حساب لدي المصرف تعبئة نموذج بيع الأسهم المحلية تقديم تعريف بالراتب الشهري للعميل من جهة العمل ويجب أن يكون موضح فية مدة الخدمة تحويل الراتب الشهرى للعميل وذلك لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من المصرف داخل المملكة العربية السعودية

الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من مصرفالإنماء