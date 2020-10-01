تمويل شخصي يصل الي 50 ألف وبفترة سداد 24 شهراً بدون كفيل دار التداولات

تمويل شخصي يصل الي 50 ألف وبفترة سداد 24 شهراً بدون كفيل لدار التداولات بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل للمواطنين السعوديين، حيث تعتبر شركة دار التداولات من الشركات المالية الهامة وتتنافس مع أكبر وأفخم الشركات والبنوك في تقديم خدمات تمويلية وعروض وقروض بنكية للعملاء في المملكة العربية السعودية، وتساهم بشكل كبير في تقديم المنتجات التمويلية والحلول المالية التي تفيد فئة كبيرة من المواطنين السعوديين، وتتميز الشركة بأنها تقدم تمويل شخصي خاضع لقوانين وأحكام الدين الإسلامي وتعاليم الشريعة الإسلامية، وأنها تابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

تقدم شركة التداولات تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل يتناسب مع فئة كبيرة من المجتمع السعودي، فالعديد من الأشخاص يبحثون عن تمويل شخصي من هذا النوع ليتناسب مع ظروفهم المادية ويحقق متطلباتهم ومتطلبات أبنائهم بأقساط شهرية تمتد الي 24 شهر وبشروط مرنة ومريحة للعميل، ويصل المبلغ التمويلي المقدم من شركة التداولات الي خمسون ألف ريال سعودي، لذا فقد نقدم لكم من خلال موقعنا هذا موقع ثقفني الإخباري مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، كما نستدرج معكم أهم الشروط التي حددتها شركة التداولات والمستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من دار التداولات بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

تقدم دار التداولات تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وبفترة سداد مرنة وشروط مريحة للمواطنين السعوديين كما تقدم شركة دار التداولات الموافقة الفورية بعد توافق الشروط وتقديم كافة البيانات المطلوبة، ومزايا التمويل الشخصي هي:

تمويل شخي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب ولا يحتاج إلى كفيل.

تمويل شخصي بفترات سداد مرنة ومريحة للعميل حيث تصل إلى 24 شهر.

يمكن لأي مواطن سعودي الحصول علي التمويل الشخص، حيث يقدم لجميع موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

تتم الموافقة الفورية من شركة التداولات علي طلب التمويل الشخصي.

أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي من شركة التداولات سعودي الجنسية. أن لا يقل عمر المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي من شركة التداولات عن 21 عاماً ولا يزيد عن 59 عاماً. ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم عن 2000 ريال سعودي. ألا تقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. أن يكون السجل الإتماني للعميل المتقدم خالي من المتعثرات. أن يكون العميل المتقدم مسجل لدي برنامج التقاعد للتأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية. ألا تتجاوز نسبة الاستقطاعات عن نسبة 45% من الراتب الشهري الخاص بالعميل.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التداولات