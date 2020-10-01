آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالمفي ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء احدث الارقام والتدابير الجديدة والاحداث البارزة الخميس.

نحو 1,018,634 حالة وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,018,634 شخصا في العالم بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الخميس.

وأصيب أكثر من 34 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 206,959 وفاة من أصل 7,233,946 إصابة، تليها البرازيل حيث سجلت 143,952 وفاة ثم الهند مع 98678 وفاة والمكسيك مع 77646 وفاة وبريطانيا مع 42143 وفاة.

تمديد الإغلاق في مدريد

صدر مرسوم من وزارة الصحة الإسبانية الخميس تم بموجبه تمديد الإجراءات السارية في المناطق الأكثر تضررا من الفيروس في مدريد، حيث مُنع سكان العاصمة من دخول المدينة أو مغادرتها باستثناء الذهاب إلى العمل أو إلى الطبيب أو اصطحاب الأطفال إلى المدرسة.

على الرغم من رفض مدريد ومناطق أخرى، فإن هذه الإجراءات ستكون إلزامية في غضون 48 ساعة، وفقًا للمرسوم.

الحدود الكندية لا تزال مغلقة

أعلنت الحكومة الكندية تمديد إغلاق حدودها للأجانب القادمين من دول أخرى غير الولايات المتحدة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، باستثناء أولئك الذين يُعتبر وجودهم على أراضيها ضروريًا.

تخفيف القيود في مكان آخر

ستعيد بيرو تسيير الرحلات الجوية الدولية الاثنين بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف مع استئناف الرحلات إلى سبع دول في أمريكا اللاتينية.

كما سيتمكن جميع المسافرين الأفارقة من السفر إلى جنوب إفريقيا من جديد اعتبارًا من الخميس، وكذلك القادمين من البلدان التي يُصنف فيها التهديد بانتقال العدوى "منخفض أو متوسط".

في هافانا، تم رفع حظر التجول الليلي الساري منذ شهر حيث أصبح استئناف العمل ممكنا، ولكن دون استقبال السياح الأجانب في الوقت الحالي.

ارتفاع البطالة في منطقة اليورو

ارتفع معدل البطالة في آب/أغسطس في منطقة اليورو، للشهر الخامس على التوالي بسبب الأزمة الصحية، حيث بلغ 8,1 % من اليد العاملة، بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي.

تسريح في الولايات المتحدة

في ظل عدم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، ستبدأ شركات الطيران التي تضررت من الوباء الخميس في تسريح عشرات آلاف الأشخاص في الولايات المتحدة.

وكانت شركات القطاع الكبرى قد تعهدت في الربيع بعدم تسريح أي شخص حتى 30 سبتمبر، مقابل تلقيها إعانات قدرها 25 مليار دولار.

كانت شركة "أمريكان إيرلاينز" أول من أكد مساء الأربعاء الشروع في "العملية الصعبة" لتسريح 19 ألفاً من موظفيها. وأعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" في وقت لاحق عن تسريح 13432 موظفًا.

ازدهار التجارة الإلكترونية

بفضل الاحتواء، شهدت أمريكا اللاتينية ازدهارًا في التجارة الإلكترونية.

وأصبح أكثر من 10 ملايين من الأمريكيين اللاتينيين، الذين لم يتسوقوا عبر الإنترنت قط، يقومون بذلك بانتظام.

تسع إصابات في رايسينغ 92

أجرى نادي الركبي "راسينغ 92"، المتأهل لنهائي كأس أوروبا، فحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ظهرت تسعة من النتائج أنها إيجابية.

تم تأجيل المباراة المقررة بين لاروشيل ونادي إيل دو فرانس، المقرر إجراؤها السبت في اليوم الثالث من أفضل 14، "إلى موعد لاحق".