ماكرون : أوروبا فى حاجة إلى إجراء حوار دقيق مع روسيا

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، حاجة الاتحاد الأوروبى إلى إجراء حوار "دقيق" مع روسيا؛ لمناقشة عدد من القضايا الثنائية وحل الأزمات المطروحة حاليًا على الساحة الدولية.





وقال ماكرون -فى تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية- "إن العلاقات مع روسيا مهمة جدًا بالنسبة إلينا، نحن الأوروبيون، فإننا فى حاجة إلى إجراء حوار دقيق مع روسيا، بشأن علاقاتنا الثنائية وكذلك لحل العديد من الأزمات فى المنطقة المجاورة لنا". وأضاف أنه أجرى -مؤخرًا- مناقشات مكثفة مع نظيريه الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب الأوضاع فى بيلاروسيا إلى جانب نزاع ناجورنو كاراباخ. وشدد على أهمية مناقشة علاقات الاتحاد الأوروبى مع تركيا بشأن التوترات المستجدة فى منطقة شرق المتوسط، حيث تجرى أنقرة عمليات استكشاف جيولوجى لمكامن الغاز الطبيعى فى المنطقة المتنازع عليها مع قبرص واليونان.

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