فيسبوك يزيل إعلانات حملة ترامب الانتخابية

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخميس، عن أنها إزالة الإعلانات التي أنشأتها حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي زعمت - دون دليل - أن قبول اللاجئين من الخارج سيزيد من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وبدأت الإعلانات التي تم حذفها فيسبوك، ومدتها 15 ثانية، في العرض على المنصة مع 38 إصدارًا مختلفًا على الأقل منذ يوم الثلاثاء قبل أن تكتشف إدارة موقع التواصل مقاطع الفيديو وتختار إزالتها من الموقع.

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وزعمت الإعلانات الخالية من المصدر أن قبول اللاجئين في الولايات المتحدة سيزيد من خطر إصابة الأمريكيين بـ كوفيد 19 ، وأن السياسات التي وضعها المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن سترحب باللاجئين من سوريا والصومال واليمن بنسبة "700٪".

ولا يزال بالإمكان عرض نسخة أطول مدتها 30 ثانية من الإعلان على مكتبة إعلانات فيسبوك ؛ ومع ذلك ، فهو غير نشط ولا يتم تشغيله عبر منتجات فيسبوك، يقول الإعلان بخط عريض قرب النهاية: "جو بايدن خطر على أمريكا".

وتشير رؤى فيسبوك حول الإعلان الموسع إلى أنه كان يستهدف على وجه التحديد الأفراد في ولاية كارولينا الشمالية، حيث حصل على ما بين 60.000 و 70.000 مرة ظهور عندما يكون نشطًا. من المحتمل أن يصل إلى مليون مشاهد.

الإعلان، الذي بدا أكثر شيوعًا بين الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا ، كلف الحملة بحد أقصى 1000 دولار.

وأوضح آندي ستون، المتحدث باسم فيسبوك ، وفقا لـ موقع ذا هيل الأمريكي أن الشركة اختارت إزالة الإعلانات بدعوى عدم السماح بالادعاءات بأن سلامة الأشخاص الجسدية أو صحتهم أو حياتهم مهددة من قبل الأشخاص على أساس أصلهم القومي أو هجرتهم."

ولم يمض وقت طويل على سحب الإعلانات من فيسبوك، وردت المتحدثة باسم حملة ترامب، كورتني باريلا، مؤكدة أن سياسات بايدن للحدود واللجوء ستعرض "الأمريكيين لمزيد من مخاطر التعرض لـ كوفيد 19".

وجاءت أخبار الإعلانات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أنها تعتزم خفض عدد اللاجئين المقبولين في أرض الحرية في السنة المالية 2021 إلى 15000 - 3000 أقل من الحد الأقصى للسنة المالية 2020.

والتخفيض المقترح يمثل الحد الأدنى حتى الآن لبرنامج قبول اللاجئين منذ تولي ترامب منصبه.

وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الاقتراح "يعكس التزام الإدارة المستمر بإعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية الأمريكيين ، لا سيما في ضوء جائحة COVID-19 المستمر".

ومن المقرر أن تتم مراجعة الاقتراح من قبل المشرعين في الكونجرس.