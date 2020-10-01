الحكومة النمساوية تكتشف تجاوزات مالية خطيرة للجمعيات التركية في البلاد

أعلن وزير المالية النمساوي جيرهوت بلوميل أن أغلب الجمعيات التركية العاملة في النمسا متهربة من الضرائب وعليها مديونيات تتجاوز ملايين اليوروهات.
وقال بلوميل - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - إنه جرى فحص 211 جمعية تركية في النمسا وجميعها ارتكبت تجاوزات مالية ومهددة بالغلق.
وأشار إلى أن مأموري الضرائب فحصوا جميع الجمعيات التركية منذ النصف الأول من عام 2019 واكتشفوا تجاوزات خطيرة، لافتا إلى أن الجمعيات التركية تضر بصورة العمل التطوعي بأكمله ولن يتم التغاضي عن هذه الخروقات .
كانت الحكومة النمساوية أغلقت عدة جمعيات وهيئات دينية تركية بعدما اكتشفت "تدريب الأطفال داخلها على أعمال عنف".
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