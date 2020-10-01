مكافأة سخية لمن يرشد عنه.. شرطة نيويورك تبحث عن مقنع فتح النار على متظاهرين

تبحث الشرطة في مدينة نيويورك عن مسلح تم رصده في مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة وهو يتجول بشكل عرضي أمام مجموعة من الأشخاص يقيمون وقفة احتجاجية وفتح النار على الحشد.

ووفقًا لـ موقع نيويورك بوست، وقع إطلاق النار أمام 542 Gates Avenue في قسم Bedford-Stuyvesant في بروكلين مساءً في 23 سبتمبر.

وكان عدة أشخاص يجلسون على الرصيف كجزء من وقفة احتجاجية عندما سار إليهم رجل يرتدي قميصًا وقناعًا على وجهه، ويده مطوية في جيبه ويد أخرى تحمل مسدسًا.

كما يظهر مقطع فيديو كاميرا المراقبة القصير الذي نشرته الشرطة، المسلح وهو يفتح النار على الفور على الحشد، ما دفع الحاضرين إلى الفرار حفاظًا على حياتهم. كما رصده وهو يصوب بندقيته على شخص واحد على وجه الخصوص، ويطلق عليه عدة رصاصات. ويسقط هدف الهجوم الذي قصده المقنع من على كرسي ويحاول أن ينحرف بعيدًا بينما يواصل مطلق النار اصابته، موجها اليه ثلاث طلقات على الأقل. وتم نقل الضحية البالغة من العمر 34 عامًا إلى مستشفى كينجز كاونتي مصابًا بعدة أعيرة نارية في صدره وذراعه اليمنى، ووصفت حالته بأنها مستقرة وكان من المتوقع أن يعيش.