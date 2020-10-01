أرمينيا: مقتل وإصابة 3980 جنديا من أذربيجان خلال العمليات العسكرية في "قره باخ"

أعلن نائب رئيس وزراء أرمينيا تيجران أفينيان اليوم /الخميس/ عن مقتل 1280 جنديا من أذربيجان وجرح 2700 آخر، خلال الصراع الحالي في قره باخ.

ونشر أفينيان رسما بيانيا عبر صفحته على فيسبوك يفيد بأن أذربيجان منذ بداية التصعيد خسرت أيضًا 90 طائرة مسيرة و12 مروحية و181 دبابة وعربة قتال مشاة وثلاثة أنظمة نيران ثقيلة وراجمتي صواريخ من طراز "سميرتش"، وأربع طائرات.

وفي الوقت نفسه، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في وقت سابق اليوم بيانات أظهرت فيها الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها القوات المسلحة الأرمينية، خلال المعارك الجارية على طول خط التماس في إقليم ناجورنو قره باخ .

وبحسب وزارة الدفاع، بلغت الخسائر الأرمينية خلال فترة الاشتباكات 200 دبابة وعربة مصفحة و228 منصة مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة و30 منصة للدفاع الجوي وستة مراكز قيادة ومراكز قيادة ومراقبة ومستودعات ذخيرة وأكثر من 110 عربة، فضلا عن تدميرها منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس - 300 .

ودعا الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك حول الوضع في قره باخ أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.