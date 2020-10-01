ممثلة تتحول لـ صاحبة سمو .. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا تنجح في إثبات نسبها له

حققت ممثلة بلجيكية خاضت معركة قانونية استمرت سبع سنوات لإثبات أن ملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني هو والدها، تتويجًا فعليًا للنجاح في المحكمة يوم الخميس عندما أصبحت رسميًا أميرة.

وقال محامو بويل في بيان، إن محكمة الاستئناف البلجيكية منحت دلفين بويل لقب "أميرة بلجيكا" بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي للعاهل السابق أنه والدها، مضيفين أن بويل "راضية تمامًا" عن الحكم.

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وكشف اختبار الحمض النووي في يناير أن ألبرت الثاني هو الأب البيولوجي لبويل، ما وضع حدًا لادعاء بويل الأبوي الذي طال أمده.

ألبرت، الذي تنازل عن العرش قبل ست سنوات لصالح ابنه فيليب، طعن لفترة طويلة في مطالبة بويل.

بالإضافة إلى الاعتراف بها كأميرة، ستغير بويل لقبها إلى اسم والدها، ساكس كوبورج، وسيحصل طفلاها جوزفين وأوسكار أيضًا على ألقاب ملكية والحق في الإشارة إلى صاحب السمو الملكي.

وقال محامو بويل: "لن يحل الانتصار القانوني أبدًا محل حب الأب ، لكنه يوفر إحساسًا بالعدالة ، تعززه حقيقة أن العديد من الأطفال الذين مروا بنفس المحنة سيجدون القوة لمواجهتهم هناك".

وجاء قرار المحكمة المفاجئ كمفاجأة، وكان من المقرر اتخاذ قرارها يوم 29 اكتوبر.