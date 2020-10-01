ترحب بتشكيل حكومة انتقالية.. رئيس مالي يجتمع مع المبعوث الأمريكي

اجتمع الرئيس الانتقالي المالي باه نداو اليوم بالقصر الرئاسي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الساحل بيتر فام، الذي يزور البلاد حاليا.

وعبر المبعوث الأمريكي وفقا لما نشرت الرئاسة المالية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" عن "تهنئة الولايات المتحدة للرئيس الانتقالي، وترحيبها بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية".

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ويكثف الرئيس الانتقالي المالي، منذ تنصيبه قبل أيام مباحثاته مع رؤساء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى باماكو، وكذا ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتباحث اليوم مع الممثل الدائم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" لدى مالي حاميدو بولي، الذي ألمح إلى إمكانية رفع المنظمة عقوباتها عن البلاد قريبا.



ويترقب الماليون الإعلان عن تشكيلة الحكومة، بعد تعيين وزير الخارجية الأسبق مختار وان وزيرا أول، وتكليفه من طرف الرئيس الانتقالي بتشكيلها.