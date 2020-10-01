البحرين ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل على التفاوض في ترسيم الحدود

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيبها بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل لإطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أكدت الوزارة أن هذا الإعلان خطوة مهمة لترسيم الحدود بين البلدين وبما يؤدي إلى حفظ حقوق لبنان الشقيق.

وأشادت وزارة الخارجية بالوساطة والجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة الأمريكية لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يفتح فرصة مواتية للتفاوض المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لما من شأنه حفظ مصالح البلدين وتحقيق مزيد من الاستقرار والسلم والازدهار في المنطقة.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن بلاده ستجري محادثات بوساطة أممية مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها.

وأكد بري أن الولايات المتحدة ستلعب دور جهة تسهّل عقد المحادثات التي يفترض أن تجري في بلدة الناقورة الحدودية، دون أن يعلن عن موعد انطلاقها.

وأشار بري إلى أن "نجاح عملية ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل من شأنه دعم الاقتصاد اللبناني".

وكان متحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أكد في وقت سابق أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق لإجراء مفاوضات بشأن حدودهما البحرية، بعد تعثر استمر سنوات.

وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق اطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وقال بيان الرئاسة اللبنانية إن عون سيتولى "التفاوض... بدءا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض"، مبديا أمله من الطرف الأمريكي أن يستمر في وساطته النزيهة.