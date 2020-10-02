الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر برقم الهوية وبرقم اللوحة

يبحث المواطنين كل يوم عن المخالفات المرورية خاصة بعد إعلان المرور السعودي عن إيقاف الخدمات بعد زيادة عدد المخالفات المرورية على السائق، حيث يشغل الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة مساحة كبيرة من الاهتمام لدى جميع المقيمين داخل المملكة سواء السعوديين أو المغتربين، حيث تقوم المملكة العربية السعودية عبر وزارة الداخلية ببذل مجهود كبير لتسهيل الخدمات الإلكترونية للمقيمين.

خلال الفترة القليلة الماضية قامت المملكة بتوفير عدد كبير من الاستعلامات الإلكترونية تزامناً مع الفترة الحالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية والإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على الجميع، ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي وقع بها أصحاب تلك السيارة، وتعد منصة أبشر أحدى المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات الكترونية عديدة للمواطن السعودي والمقيم بهدف تسهيل كل ما يخص المعاملات الأساسية لكل مواطن على حدى، وسوف نوضح التفاصيل كيفية البحث عن مخالفة المرور وقيمتها بالمملكة من خلال رقم الهوية أو رقم لوحة السيارة.

يتم الدخول على موقع أبشر التابع لموقع وزارة الداخلية السعودية

يتم إدراج رقم الهوية الخاص بالشخص المستعلم ثم إدراج الرمز المرئي الموجود بأسفل الموقع ثم الضغط على كلمة عرض التفاصيل

وبعد ذلك سوف يتم ظهور رسالة تفيد بتفاصيل المخالفة التي تم الوقوع بها والموقع الذي وقع بها المخالفة وقيمة مبلغ المخالفة أيضاً

يتم الدخول على موقع أبشر ثم اختيار كلمة خدمات المرور ثم الضغط على الاستعلام عن مخالفات السيارات ثم إدراج رقم اللوحة الخاصة بالسيارة وبعدها يتم الضغط على عرض تفاصيل المخالفة وسوف يظهر مكان وقوع المخالفة بالإضافة إلى ظهور الوقت الذي وقعت فيه المخالفة.

وزارة الداخلية السعودية تعمل على توفير كل الخدمات الإلكترونية التي تخص كل المواطنين سواء من الأفراد السعوديين أو المغتربين، وتأتي خدمة البحث عن المخالفات المرورية من أهم الخدمات التي يتم البحث عنها الكثير من الأفراد أو الشركات الكبيرة التي تمتلك عدد كبير من السيارات

الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم الهوية بالمملكة :الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم اللوحة بالمملكة :مخالفات مرورية بالمملكة من 100 ريال حتى 150 ريال وهي :

هناك بعض المخالفات المرورية التي ينحصر سعر المخالفة بها من 100 ريال إلى 150 ريال ومن هذه المخالفات :

قيادة السيارة بأحد الأسواق التي يمنع فيها القيادة انتهاء التأمين الخاصة بالسيارة دون تجديد وقوف المركبات في أماكن غير مرخصة للوقوف من المرور عدم منح المشاة أفضلية العبور وقت عبورهم في المسارات المحددة من قبل المرور السعودي ترك المركبات بوضع تشغيل بعد مغادرتها وعدم التواجد بها

تحديث :المرور يحدد 5 أماكن ممنوع الوقوف بها :

أوضحت الإدارة العامة للمرور عدد من الأماكن الممنوع الوقوف بها حيث يحظر على قائدي المركبات الوقوف بها، وذلك منعاً من عدم تطبيق العقوبة التي أقرها القانون وفقاً لأنظمة المرور، حيث أشار المرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” تجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة دليل وعيك بتعليمات السير.

وحدد المرور الأماكن الممنوع الوقوف بها على النحو التالي: