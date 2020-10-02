الأردن.. 8 وفيات و1276 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات في الأردن عن تسجيل 8 وفيات و1276 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 1274 حالة محلية.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى 13101 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 69 حالة، في الوقت الذي أعلن عن تسجيل 126 حالة شفاء من فيروس كورونا.
وأجرت وزارة الصحة الأردنية نحو 17806 فحصاً مخبريّاً، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1238628 فحصاً.
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