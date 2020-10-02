أرمينيا: أسقطنا 4 طائرات مسيرة قرب العاصمة يريفان

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده أسقطت أربع طائرات مسيرة في إقليمين قرب العاصمة يريفان بينما رأى شاهد من رويترز في المدينة جسما متوهجا في السماء وسط اشتباكات مع أذربيجان.

وأضاف باشينيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن أربع طائرات مسيرة ظهرت في الأجواء الأرمينية في إقليمي كوتايك وجغاركونيك، ودمرتها قوات الدفاع الجوي الأرمينية، مع احتدام الصراع مع أذربيجان لليوم الخامس.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أنها استدعت سفيرها من إسرائيل للتشاور بشأن مزاعم ببيع أسلحة إسرائيلية لأذربيجان.

وقالت آنا نجداليان المتحدثة باسم الوزارة "أسلوب العمل الإسرائيلي غير مقبول. كان لزاما على الوزارة أن تستدعي سفيرها في إسرائيل".

وفي باريس، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان إنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن النزاع في الإقليم في مكالمة هاتفية مساء الأربعاء وكلاهما "يتشاركان القلق بشأن إرسال تركيا لمرتزقة سوريين إلى ناغورنو كراباخ". ولم يتطرق مكتب ماكرون الى التفاصيل.

وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن مخاوفها بشأن التقارير التي تتحدث عن إرسال "مسلحين من الجماعات المسلحة غير الشرعية، ولا سيما من سوريا وليبيا" إلى منطقة الصراع في ناغورنو قره باغ.

ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل، لكنها حثت في بيان "قيادات الدول المعنية على أن تتخذ تدابير فعالة لمنع استخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب في النزاع".

وقال ماكرون إنه وبوتن حثا على ضبط النفس واتفقا على الحاجة إلى بذل جهد مشترك لوقف إطلاق النار، كجزء من جهود الوساطة الدولية في ناغورنو قره باغ بقيادة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.