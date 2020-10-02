العراق: تركيا أوقفت الرحلات الجوية معنا

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، أن تركيا أبلغتها بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا، وذلك بعد حصولها على آلاف الدولارات من المسافرين العراقيين.
ونشرت سلطة الطيران المدني العراقي بيانا، "بيّنت فيه لجميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في البلاد وللمسافرين، بأنه تم إبلاغها من قبل سلطة الطيران المدني التركي بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا".
وأوضحت أن القرار سيبدأ من السبت الموافق الثالث من أكتوبر وحتى إشعار آخر، "بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية".
وأكدت سلطة الطيران المدني العراقي في الوقت نفسه، أنه "سيكون هناك استثناء من ذلك القرار بخصوص عودة مواطنينا العراقيين من تركيا إلى بغداد، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".
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