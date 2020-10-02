تحريك جبل.. رئيس الحركة الشعبية: اتفاق السلام السودانى نقلة استراتيجية

أكد ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال - الجبهة الثورية أن التوقيع على اتفاق السلام السوداني سيُحدث نقلة استراتيجية في اكمال مهام الانتقال وثورة ديسمبر المجيدة.

وأوضح عرمان في تصريح صحفي بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان أن قضية السلام قضية رئيسية من قضايا الشهداء والشعب، بجانب كونها قضية رئيسية للاقتصاد والعلاقات الخارجية والاستقرار السياسي، وشبه نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ماتم من إنجاز في قضية السلام بتحريك جبل كامن، مشيرًا في الى وجود عدد من حركات الكفاح المسلح مجتمعة في اتفاق واحد للسلام لم يستطع النظام السابق تحقيقه في ثلاثين عاما .

اقرأ أيضا: يوم تاريخي.. كل ما تريد معرفته عن اتفاق السلام السوداني والموقعين عليه

واكد عرمان أن ما يحدث الآن سيفتح الباب واسعًا لإكمال عملية السلام بشكل نهائي وسيؤسس لنقلة جديدة في المرحلة الانتقالية، مطالبًا باستخدام السلام على نحو استراتيجي وليس تكتيكيا لرسم ملامح جديدة وايجاد كتلة قوية فاعلة وداعمة للمرحلة الانتقالية، كما طالب بضرورة التركيز على تحسين معاش الناس وتحسين الاقتصاد والإتجاه نحو إعادة الوجه المنتج للريف السوداني.

وكان قد أعلن رئيس فريق الوساطة لمفاوضات سلام السودان ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك ان التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية سيكون في الثاني من اكتوبر الحالي بالعاصمة جوبا.