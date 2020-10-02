الجيش الليبي يعلن مقتل إرهابي مصري خطير

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء أمس الخميس، مقتل إرهابي مصري خطير كان يقاتل في صفوف المليشيات المدعومة من تركيا.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي بثته صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك": "القيادة العامة تمكنت من تصفية الإرهابي المصري الخطير أحمد الروسي".

وأضاف: "الإرهابي هو مصري جنسية وأبوه مصري وهو من أم روسية"، مشيرًا إلى أن تركيا لا تزال تنقل إرهابيين من جنسيات عربية إلى الغرب الليبي للقتال في صفوف حكومة الوفاق.

وأوضح المسماري أن أحد الإرهابيين الخطيرين والمسئول عن فرق التنظيم في تنظيم داعش الإرهابي داخل ليبيا، هو إرهابي سعودي يدعى، أبو حذيفة المهاجر، لافتًا إلى أنه الرجل الثالث في التنظيم.

وتابع المسماري: "زعيم تنظيم داعش الذي أعلنا مقتله هو عراقي الجنسية ويدعى أبو عبد الله التكريتي في منطقة شمال أفريقيا".