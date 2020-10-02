موسكو: مستعدون للتنسيق مع أنقرة لإعادة السلام إلى إقليم ناغورني قره باغ

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنّ وزير خارجيتها سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، أكدا في اتصال هاتفي الاستعداد لإقامة ”تنسيق وثيق“؛ من أجل إعادة الاستقرار إلى ناغورني قره باغ.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إنّ الطرفين أبديا ”الاستعداد للتنسيق الوثيق بين تحركات روسيا وتركيا؛ من أجل تحقيق استقرار الوضع؛ بهدف إعادة النزاع في ناغورني قره باغ إلى مسار محادثات السلام“.