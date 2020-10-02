فيديو .. أبرز النقاط الخلافية التى تعرقل الاتفاق بين لندن وبروكسل

قال الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات السياسية والدولية بجامعة باريس، إن هناك مسوغا قانونيا لتحرك الاتحاد الأوروبى ضد بريطانيا، حيث كان هناك إنذار أوروبى حتى 30 سبتمبر يطلب من لندن سحب القانون المتعارض مع قانون بريكاست.





وأوضح خلال لقائه قناة الغد، أن رئيس الوزراء البريطانى جنسون يحاول الالتفاف على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى، فمنذ عام 2016 إلى 2019 مدة المفاوضات من أجل الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، والذى شهد الكثير من المواقف والتحركات أو العقبات حتى خرج للنور لم يذل يواجه عقبات اخرى.

وأشار إلى أن أول هذه العقبات تتمثل فى كونها مناكفة قانونية على خلفية معينة تتمثل فى اتفاق تجارى معين خاصة أن لندن بعد اتفاقها التجارى الممز مع اليابان شعرت ظانها قادرة على لعب أوراق بشكل مستقل مما حدى بالبعض فى أوروبا أن يخشى من نموذج سنغافورة وتمس المصالح الأوروبية.

وأكد أن ما يحدث هو محاولة ضغط وأوراق تدفع مقابل أوراق من أجل تحقيق مكاسب ومغانم و تمرير اتفاقات، ومن ثم كان هذا الرد من الاتحاد الأوروبى وفى نهاية الأمر توجد مصالح مشتركة واتفاقيات يجب أن تتم.

وبدأ الاتحاد الأوروبى إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بسبب خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لخرق شروط صفقة خروج بريطانيا من الكتلة.

وخاطر جونسون بإدخال تشريع يلغى أجزاء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتى من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي، بعد أن وافق المشرعون فى المملكة المتحدة على مشروع قانون السوق الداخلية المثير للجدل فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى مؤتمر صحفى فى بروكسل، اليوم الخميس، أن المفوضية قررت إرسال خطاب إشعار رسمى إلى حكومة المملكة المتحدة”، فى خطوة أولى للإجراءات القانونية.