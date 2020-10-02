رئيس وزراء أرمينيا لأمريكا: تركيا متورطة في الأزمة مع أذربيجان

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، إن تركيا متورطة في الأزمة المشتعلة مع أذربيجان.
وأضاف باشينيان خلال حديث هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين: "نؤكد تورط تركيا في الأعمال العدائية ونشر مرتزقة وإرهابيين على خلفية التوتر مع".
من جانبه قال أوبراين إن واشنطن حريصة على وقف فوري لإطلاق النار في ظل التوتر مع أذربيجان.
كانت وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت، الخميس، استدعاءها سفيرها من إسرائيل للتشاور بشأن مزاعم ببيع أسلحة إلى أذربيجان.
وتدور معارك ضارية حاليا بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قرة باغ، وسط اتهامات لنظام رجب طيب أردوغان بمحاولة تأجيج الصراع.
والاشتباكات هي الأسوأ منذ عام 2016، حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية.
والأربعاء، نفت أرمينيا نيتها نشر قوات حفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ، فيما تحدثت أذربيجان عن حصيلة العمليات العسكرية التي بدأت الأحد الماضي.
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