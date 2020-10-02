توافق أوروبي على توجيه رسالة حازمة لتركيا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوجود توافق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على توجيه رسالة حازمة لتركيا.
واجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل، الخميس، في مناقشات تستمر يومين، وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.
وفي وقت سابق، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف بـ"حزم" تجاه تركيا، وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.
وأضاف بيون لقناة "فرانس2" التلفزيونية: "يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".
وتأتي تصريحات بيون بعد يومين من تحذير رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تركيا، من أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" للدفاع عن مصالح التكتل إن هي لم تسلك نهجا "بناء" في حل النزاعات الراهنة في شرق المتوسط.
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