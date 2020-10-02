بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن استفزازات تركيا لقبرص

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي، يأسف لعدم قيام تركيا بخطوات إيجابية تجاه قبرص.

وأضافت: "نمتلك أدوات الرد على الأعمال أحادية الجانب، وخيار العقوبات على تركيا متاح". وتابعت: ": سنقوم بما يلزم في حال استمرت تركيا على التنقيب شرقي المتوسط".

من جانبه، قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إن الحوار مع تركيا مشروط بوقفها الأعمال أحادية الجانب.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف بـ"حزم" تجاه تركيا، وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.

وأضاف بيون لقناة "فرانس2" التلفزيونية: "يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".

وتأتي تصريحات بيون بعد يومين من تحذير رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تركيا، من أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" للدفاع عن مصالح التكتل إن هي لم تسلك نهجا "بناء" في حل النزاعات الراهنة في شرق المتوسط.