مركز الملك سلمان يقدم وحدات سكنية للاجئين السوريين في الأردن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة "الكرفانات" لعدد من العائلات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، التي بحاجة لمساكن إضافية نتيجة زيادة عدد أفرادها.

ويسعى المركز من خلال تقديم مثل هذا النوع من المساعدات لتوفير المتطلبات المستجدة للاجئين في بيئة اللجوء.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يجري دراسة مستمرة لأوضاع اللاجئين السوريين في مختلف مناطق تواجدهم لاختيار برامج تلبي احتياجاتهم وتلامس واقعهم .

وعلى جانب أخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والأمطار التي اجتاحت جمهورية السودان الشقيقة مؤخرًا، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وقام فريق المركز بتوزيع 52 خيمة في محلية الدامر بولاية نهر النيل السودانية، استفاد منها 312 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.