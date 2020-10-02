إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بإصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن هيكس رافقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية امام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وعبر ترامب في مرات عدة عن أمله في التوصل إلى لقاح قبل انتخابات 3 نوفمبر.

وأثار موقف ترامب مخاوف لدى خبراء الصحة العامة من ممارسة "ضغوط سياسية" على العملية التنظيمية لاعتماد اللقاحات، وفق ما نقلت "فرانس برس".