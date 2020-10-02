ملكة بريطانيا تلغى الفعاليات الكبيرة فى القصور هذا العام بسبب كورونا

وأضاف القصر عبر موقعه الإلكترونى: "جرى فحص مجموعة متنوعة من الاحتمالات لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تتم عمليات منح الجوائز والرتب والنياشين بأمان بما يتماشى مع القواعد الإرشادية"، فى إشارة إلى الاحتفالات التى يتسلم فيها أحد المكرمين جائزته من أحد أفراد العائلة الملكية.

وتابع قائلا: "للأسف، بسبب الأعداد الكبيرة من الضيوف والحاصلين على الجوائز الذين يحضرون، لم يكن من الممكن إيجاد طريقة لتسليم هذه الجوائز بأمان فى ظل الظروف الحالية".

وتعتزم الملكة (94 عاما) العودة إلى قلعة وندسور، غرب لندن، هذا الشهر واستخدام قصر بكنغهام فقط للفعاليات والارتباطات المحدودة، تمشيا مع الإرشادات والنصائح ذات الصلة.

واضطرت الملكة إليزابيث لإلغاء العديد من الفعاليات بسبب الفيروس هذا العام، ومنها الاحتفال التقليدى بعيد ميلادها فى أبريل.