الاتحاد الأوروبى يهدد تركيا بعقوبات بسبب استفزازاتها فى شرق المتوسط

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، فى مؤتمر صحفى "نريد علاقة إيجابية وبناءة مع تركيا وهذا سيكون أيضا فى مصلحة أنقرة كثيرا".

وقالت "لكن هذه العلاقة لن تنجح إلا إذا توقفت الاستفزازات والضغوط. لذلك نتوقع أن تمتنع تركيا من الآن فصاعدا عن الإجراءات أحادية الجانب. وفى حالة تكرار مثل هذه الأفعال من قبل أنقرة فسوف يستخدم الاتحاد الأوروبى كل الوسائل والخيارات المتاحة له".

من جهة أخرى، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن تركيا نقلت 300 مقاتل من الجماعات الإرهابية فى سوريا إلى أذربيجان عبر مدينة غازى عنتاب، داعياً حلف شمال الأطلسى إلى مواجهة تصرّفات أنقرة العضو فى الحلف.

وقال ماكرون للصحافة خلال قمة الاتّحاد الأوروبى فى بروكسل "لقد تم تجاوز خط أحمر. أقول إنّ هذا غير مقبول، وأدعو جميع الشركاء فى الناتو" إلى أن يُواجهوا سلوك دولة عضو فى الحلف.