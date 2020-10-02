النجم جيم كيري يشعل السوشيال ميديا بدور جو بايدن بعد مناظرة ترامب.. شاهد

أشعل نجم الكوميديا الكندي، جيم كيري، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر برنامج SNL الساخر صورة له وهو يجسد شخصية المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بعد مناظرته الأولى أمام الرئيس دونالد ترامب.

ونشر البرنامج عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" مقطع تشويقي من حلقة ساخرة سيؤدي فيها النجم جيم كيري، شخصية جو بايدن.

وظهرت في الإعلان التشويقي، النجمة الكوميديانة مايا ميرفي، في شخصية السيناتور الديمقراطي، كامالا هاريس، التي رشحها بايدن نائبة له.

وأشعلت المناظرة الرئاسية، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، موجة عارمة من الجدل سواء على الساحة الداخلية أم الخارجية.

حيث تخلل معظمها اشتباكات كلامية بين ترامب وبايدن اللذين تبادلا الاتهامات حول أغلب الملفات المثيرة للجدل على الصعيد الداخلي، مثل نظام الرعاية الصحي الخاص بالرئيس السابق باراك أوباما، وتصاعد نفوذ اليمين المتطرف ومكافحة فيروس كورونا.

وتعرض ترامب لانتقادات لأنه رفض إدانة العنصريين البيض، رغم محاولته توضيح موقفه الأربعاء، إضافة إلى أنه قد قاطع بايدن باستمرار مما أدى إلى سلسلة من المواجهات الفوضوية وتداخل حديث المرشحين.