بعد إصابة مستشارته.. ترامب يؤكد خضوعه وميلانا لفحوصات كورونا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيخضع وزوجته ميلانيا، لفحوصات فيروس كورونا، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس بالفيروس.
وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.
وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن هيكس رافقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية امام المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وعبر ترامب في مرات عدة عن أمله في التوصل إلى لقاح قبل انتخابات 3 نوفمبر.
وأثار موقف ترامب مخاوف لدى خبراء الصحة العامة من ممارسة "ضغوط سياسية" على العملية التنظيمية لاعتماد اللقاحات.
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