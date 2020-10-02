شاهد.. مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بعزل نتنياهو

اندلعت، مساء أمس الخميس، مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاستقالة، تزامنًا مع إجراءات إغلاق وفرض قيود مشددة في البلاد بسبب وباء كورونا المستجد.

وذكرت مصادر إعلام عبرية، أن أكثر من ألف شخص تظاهروا في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو، مطالبين باستقالتها وتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم فساد تلاحقه من القضاء الإسرائيلي.

وأضافت المصادر، أن متطرفًا إسرائيليا أقدم خلال المظاهرة على دهس أحد المتظاهرين ما أدى إلى إصابته بجراح مختلفة، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 12 من المتظاهرين.

وحذر نتنياهو من أنه قد يتم اللجوء إلى تشديد الإغلاق الصحي في حال لم تخف أعداد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن حصيلة الوفيات الإجمالية وصلت إلى 1622، بينما ارتفع عدد المصابين النشطين إلى 71956، منهم 817 في حالة الخطر.