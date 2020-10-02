عاجل .. إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا ودخولهما الحجر الصحى

وأكد ترامب، أنه وزوجته يدخلان الحجر الصحى بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا

جاء ذلك بعد وقت قصير من قول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه وزوجته السيدة الأولى ميلانيا، سيخضعان للحجر الصحى بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا الجديد.

وقال ترامب فى تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر، إنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه عزل نفسه بانتظار صدور نتائج اختبار فيروس كورنا.

وأكد ترامب فى تغريدته إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس

من غير الواضح كم من الوقت سيستمر فى الحجر الصحي، مع العلم أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوصى بأن أى شخص كان على اتصال وثيق مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس الحجر الصحى فى المنزل لمدة 14 يوما.

وقال ترامب فى تغريدته: "هوب هيكس كانت تعمل بجدية دون حتى أخذ استراحة صغيرة، وثبت للتو أنها ’إيجابية‘ لفحص كوفيد-19. أمر جلل! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الاختبار الخاص بنا. فى غضون ذلك، سنبدأ عملية الحجر الصحي!"

وسافرت هيكس مع الرئيس عدة مرات مؤخرا، بما فى ذلك خلال المناظرة فى كليفلاند يوم الثلاثاء، وشوهدت على متن السفينة ’مارين وان‘، إلى جانب العديد من أقرب مساعدى الرئيس، مثل جاريد كوشنر ودان سكافينو ونيكولاس لونا، الذين لم يكونوا يرتدون الكمامات يوم الأربعاء بينما كان ترامب يتجه إلى تجمع انتخابى فى مينيسوتا بحسب ما ذكرت سى إن إن.