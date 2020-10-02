البيت الأبيض: ترامب وميلانيا بخير.. والرئيس سيواصل واجباته

نقلت وكالة "فرانس برس" عن طبيب البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأميركي والسيدة الأولى بخير، وذلك بعد إعلان دونالد ترامب، الجمعة، أن التحاليل أثبتت إصابته هو وميلانيا بفيروس كورونا المستجد.

ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، فإن ترامب سيواصل أداء "واجباته دون انقطاع" أثناء الحجر الصحي.

وألغى ترامب بحسب البيت الأبيض مهرجانا انتخابيا في فلوريدا الجمعة إثر إصابته بكوفيد-19.

وكان الرئيس الأميركي قد قال الجمعة على تويتر، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وقال ترامب مساء الخميس إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز" أن نتائج اختبار كوفيد-19 لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" وان مع الرئيس الأميركي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.