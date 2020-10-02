بومبيو: نأمل انضمام الفلسطينيين إلى عملية السلام بالشرق الأوسط

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمل الولايات المتحدة في انضمام الفلسطينيين إلى عملية سلام بالشرق الأوسط وأن يتعهدوا بإجراء مفاوضات جادة مع إسرائيل.

وأكد بومبيو أن أوروبا لديها دور أساسي في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط في أعقاب الاتفاق بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإعلان لبنان وإسرائيل اتفاقهما على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الاتفاق على مفاوضات إسرائيلية لبنانية نتيجة 3 سنوات من المساعي وخطوة تخدم حماية مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان وإسرائيل طلبتا من الولايات المتحدة العمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأوضح بري أن لبنان توصل إلى اتفاق على إطار للمفاوضات مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية، حيث من المقرر أن يقود الجيش اللبناني المحادثات مع إسرائيل.

وقال بري إن اتفاق ترسيم الحدود سيودع لدى الأمم المتحدة عملا بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة.

وتابع بري أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود سيوقعه كلا من لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة اليونيفيل.

وأضاف بري أن اتفاق إطار العمل لترسيم الحدود ينص على أن تبذل أمريكا جهودا لتهيئة أجواء إيجابية لنجاح المحادثات مع إسرائيل بأسرع ما يمكن.