أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة قد تتيح بيع صواريخ "AIM-9X Block II" التكتيكية لكوريا الجنوبية.
وتبلغ قيمة الصفقة 158.1 مليون دولار، وقد سلمت وكالة التعاون الدفاعي الأوراق اللازمة إلى الكونجرس لإعلامه بصفقة البيع المحتملة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أذاعته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/ - إن كوريا الجنوبية طلبت شراء 155 صاروخا من هذا النوع، و50 صاروخا من طراز "AIM-9X Block II Captive Air" التدريبي و40 وحدة لتوجيه الصواريخ التكتيكية للطرازين، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا والدعم التقني اللازم لتشغيلها.
وذكرت "الخارجية الأمريكية" أن هذه الصفقة المحتملة تدعم جهود كوريا الجنوبية في تطوير دفاعاتها، وأنها لن تواجه صعوبة في إدخال هذه الأسلحة ضمن عتادها العسكري، مشددة على أن الصفقة لن تقوم بتغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تعلن الموافقة على صفقة صواريخ تكتيكية وأنظمة متقدمة لكوريا الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.