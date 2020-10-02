المرصد السورى: مقتل 28 من مرتزقة أردوغان فى معارك قره باغ

وثق المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، مقتل 28 مقاتلاً من مرتزقة أردوغان السوريين فى معارك أذربيجان وأرمينيا فى مرتفعات ناغورنى قره باغ، إضافة إلى 62 آخرين بين مفقود ومصاب.





وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن الحكومة التركية أقحمت مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها بشكل كبير فى معارك تلال ناغورنى قره باغ، بين أذربيجان وأرمينيا. وأكد المرصد، أن الساعات الـ48 الماضية شهدت مشاركة كبيرة للفصائل السورية الموالية لأنقرة فى المعارك الجارية فى مرتفعات ناغورنى قره باغ، التى تشبه تلال جبلى التركمان والأكراد بريف اللاذقية الشمالى، وهو ما دفع الحكومة التركية لجذب مقاتلين سبقوا أن شاركوا فى معارك الجبلين. كما أشار المرصد إلى أن مئات المرتزقة السوريين يستعدون للانتقال إلى أذربيجان بواسطة شركات أمنية تركية.

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