مصادر عسكرية : مقتل 54 مسلحا أرمينيا فى قره باغ

أكدت مصادر عسكرية أرمينية، اليوم الجمعة، مقتل 54 مسلحًا أرمينيًا خلال الجولة الأخيرة من معارك مرتفعات ناغورنى قره باغ فى مواجهة أذربيجان، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "سكاى نيوز عربية".





ووفقًا للمصادر العسكرية فى أرمينيا، فإن حصيلة القتلى الأخيرة ترفع إجمالى عدد القتلى من الأرمنيين فى حرب قره باغ إلى 158 قتيلاً. وتتصاعدد الاشتباكات المسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية فى إقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى والمناطق المتاخمة له، فى أخطر تصعيد بين باكو ويريفان منذ تسعينات القرن الماضى.

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