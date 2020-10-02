رغم الإغلاق التام.. إسرائيل تشتعل بتظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة نتنياهو

خرج المئات من الإسرائيليين، في مظاهرة تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاستقالة، تزامنا مع إجراءات إغلاق وفرض قيود مشددة في البلاد بسبب وباء كورونا المستجد.

وذكر الإعلام العبري، أن أكثر من ألف شخص تظاهروا في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو، مطالبين باستقالتها وتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم فساد تلاحقه من القضاء الإسرائيلي.

وأضاف أن متطرفا إسرائيليا أقدم خلال المظاهرة على دهس أحد المتظاهرين ما أدى إلى إصابته بجراح مختلفة، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 12 من المتظاهرين.

وفي السياق، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أنه قد يتم اللجوء إلى تشديد الإغلاق الصحي في حال لم تخف أعداد الإصابات.

وقال نتنياهو في تصريح صحفي: "هذا القرار سيتم اتخاذه، القادم بناءً على المعطيات والتقييمات وليس بشكل تعسفي".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن حصيلة الوفيات الإجمالية وصلت إلى 1622، بينما ارتفع عدد المصابين النشطين إلى 71956، منهم 817 في حالة الخطر.