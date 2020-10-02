عاجل.. إثيوبيا تعلن إحباط مخطط إرهابى فى مناطق عدة بالبلاد

وفى بيان له، اليوم الجمعة، قال جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبى، إنه تمكن من إحباط مخطط إرهابى لجماعة "أونق شنى" المسلحة بالتعاون مع جبهة تحرير تجراى، كان يستهدف عدة مناطق.
ومنذ سنوات تشهد بعض الأقاليم الإثيوبية، تزايدًا ملحوظًا للصراع القبلى والتوترات، وكان أكبر تلك الأقاليم "أوروميا"، حيث تتصدر المعارضة الإثيوبية جماعة مسلحة تدعى "أونق شنى"، المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة.
وتمول "أونق شنى" هجماتها وعملياتها ضد الحكومة من خلال النهب وإجبار المواطنين على توفير المال لها بزعم "الكفاح ضد حكومة مناوئة لشعب أوروميا".
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