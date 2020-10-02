تراجع كبير فى بورصات أوروبا بعد إصابة ترامب بـ كورونا

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد اليابانى، ياسوتوشى نيشيمورا، إن إصابة ترامب بفيروس كورونا لها تأثير كبير على الأسواق

وبعد إعلان الخبر، شهدت أسعار الأسهم فى السوق الآجلة الأمريكية تراجعًا، وانخفض مؤشر داو جونز 1.7% وستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 1.6%.

ومن المحتمل أن يسبب النبأ موجة جديدة من التقلب فى السوق، إذ يتأهب المستثمرون للانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر المقبل، والتى يرتقب أن تشهد منافسة حامية بين الحزب الجمهورى ومنافسه الديمقراطى.

ويقول محللون إن هذا التطور قد يقلب حملة ترامب رأساً على عقب، لكن التداعيات متوسطة الأمد على العملات لن تتضح على الفور.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المحلل شون كالو من ويست باك: "من المحتمل أن يقلص ذلك قدرة ترامب على القيام بحملته الانتخابية"، مضيفًا أن الأمر يضر به أيضاً، إذ إن الحديث العام أن الأمر لا يثير الكثير من القلق، إنه يضع أزمة كوفيد-19 نفسها مجددًا فى الصدارة والمركز، لكن هل سيغير هذا استطلاعات الرأى؟ ببساطة لا أعرف.

وبلغ الين اليابانى الذى يُعتبر ملاذاً آمناً أعلى مستوياته فى الأسبوع اليوم الجمعة، وارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.5% مقابل الدولارَين الأسترالى والنيوزيلندى شديدى التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3% إلى 105.27 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين. بينما انخفض اليورو 0.3% إلى 1.1716 دولار.

وحقق الين مكاسب أكبر مقابل عملات أخرى، فى ظل تحول واسع النطاق بعيدًا عن الأصول عالية المخاطر والسلع الأولية. وكانت أحجام التداول فى آسيا هزيلة بفعل عطلات فى الصين.