أرمينيا : تدمير طائرتين تابعتين لقوات أذربيجان الجوية

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان: "أسقطت وحدات من قوات الدفاع الجوى الأرمينية فى الجهة الشمالية الشرقية لخط التماس طائرة وطائرة مسيرة للعدو".

وأشارت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إلى أن الأعمال القتالية مستمرة على طول خط المواجهة، مؤكدة أن "محاولات العدو لاختراق دفاعات قواتنا تم أحباطها".

وكان مسؤولون فى إقليم قره باغ أعلنوا فى وقت سابق، أن القصف الأذربيجانى أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، وأصيبت والدته أيضا، وقتلت شقيقته البالغة من العمر 9 سنوات، كما أعلن مسئولون فى قره باغ أن هناك 11 قتيلا و60 جريحا من السكان المدنيين، بينهم 42 إصاباتهم خطيرة.