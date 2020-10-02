رئيس منظمة الصحة العالمية يتمنى لترامب وزوجته الشفاء العاجل من كورونا

عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة عن أمله بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد - 19.

وكتب رئيس منظمة الصحة العالمية على تويتر: "أطيب تمنياتي للرئيس دونالد ترامب وسيدة أمريكا الأولى بالشفاء التام والعاجل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب إصابته هو والسيدة الأولى للولايات المتحدة بفيروس كوفيد-19.

وأكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا أُصيبا بفيروس كورونا وهما في حالة جيدة الآن.

وقال الطبيب الخاص بترامب، الدكتور شون كونلي، في حول تشخيص ترامب بفيروس كورونا: "أعلن عن المعلومات التالية بإذن من الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.. في هذه الليلة تلقيت تأكيدًا أن كل من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميليانيا ترامب أنهما أصيبا بفيروس كورونا"، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.