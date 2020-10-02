إسرائيل تسجل 7643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و116 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 7639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت أنه توفي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 116 حالة ليبلع اجمالي الوفيات 1629.

وأكدت أن معدل الإصابة بالأمس بلغ 12.3% وهو رقم منخفض مقارنة بالأيام القليلة الماضية عندما تم الإبلاغ عن 15-13% من نتائج الاختبارات الإيجابية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، على القانون الذي ينص على فرض القيود والتقييدات على التظاهرات والاحتجاجات خلال فترة الإغلاق الشامل.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت على تمديد فترة الإغلاق الشامل بأربعة أيام اضافية بعد فترة الأعياد اليهودية.

وأضافت القناة، أن القانون الجديد يقضي بحصر التظاهرات والاحتجاجات على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من المنزل، وفي مجموعات تصل إلى 20 شخصا.

وبحسب القناة، قال نتنياهو في كابينت الكورونا: "يجب أن نستعد للتعامل مع 5000 مريضا بحالة الخطر من المصابين بالكورونا"، وأضاف: "أن هناك احتمالات بأن يتم البدء بعملية التطعيم ضد الكورونا في البلاد، خلال شهرين أو ثلاثة".