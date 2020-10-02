على خطى "المنبوذ".. هازارد يطرق الأبواب في ريال مدريد

عندما انتقل النجم البلجيكي إدين هازارد من تشلسي إلى ريال مدريد كان يأمل أن يتصدر قائمة هدافي "الملكي"، لكنه حقق رقما كبيرا في عدد أيام الغياب داخل مبني المدينة الرياضية لـ"الميرينغي".

الإصابة الأخيرة لهازارد كانت الأكثر دهشة حين انضم، الثلاثاء الماضي، لتشكيلة الفريق الملكي، لخوض مباراة بلد الوليد، بيد أنه وصل في يوم اللقاء إلى المدينة الرياضة للريال، قبل ساعات من الموعد المحدد للاعبين، ولكن جاء ليعرض على الجهاز الطبي للريال آلامه العضلية في ساقه اليمنى، وبعد ساعات أعلن النادي خروجه من القائمة وبدء مرحلة التعافي.

وتعليقا على الإصابة، قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إن إيدن هازارد بات منزعجا وحزينا، بعد تعرضه للإصابة الجديدة.

وقال زيدان: "إنه (هازارد) منزعج بالتأكيد لأنه كان في حالة جيدة قبل المباراة وكنا سعداء به، وكان سعيدا أيضا، لكنه تعرض لإصابة في التدريب، وهو ما يمكن أن يحدث عندما لا تلعب لفترة".

والإصابة هي السادسة للدولي البلجيكي خلال هذا العام، حيث غاب عن 27 مباراة مع الميرينغي، ولعله ممتن للإصابة الرابعة التي خضع على إثرها لعملية جراحية، وقضى 93 يومًا للتعافي منها، ولكنه فقد 3 مباريات فقط، نتيجة لتوقف المسابقات بسبب الحجر الصحي وأزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي لغيابات عن الملاعب لأكثر من 200 يوما، ووصل في الخميس 1 أكتوبر إلى 206 يوما.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن هازارد غاب عن مباريات كثيرة مقارنة بمسيرته السابقة قبل القدوم إلى النادي الملكي، وبشكل عام تعرض لإصابة 22 مرة، من بينهم 16 إصابة أثناء مشاركته مع ليل وتشلسي والمنتخب البلجيكي، بالإضافة إلى 6 إصابات منذ توقيعه مع ريال مدريد.

وخلال إصاباته الـ6 غاب هازارد 241 يومًا وعن 24 مباراة، أي أقل بـ 3 مباريات مع الريال حتى الآن، والعدد الكلي لا يزال في زيادة، لأن فترة الغياب المتوقعة تصل إلى شهر، وهذا يعني أن سيغيب أيضًا عن مواجهات ليفانتي وقادش وبرشلونة وهويسكا، بجانب الغياب عن مواجهتين أو 3 في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتٌذكر إصابات هازارد المتكررة بمسيرة الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد، حيث كشفت دراسات أن بيل تعرض لإصابة مع الريال كل 89 يومًا، ووصل عدد إصاباته مع توتنهام لحوالي إصابة، ليزداد العدد الإجمالي في مسيرته لأكثر من 50 إصابة في ملاعب الساحرة المستديرة، هذا العدد جعله يغيب عن 93 مباراة بداية من قدومه إلى الريال في موسم 2013.

وسيغيب هازارد عن الرحلة إلى ليفانتي بالإضافة إلى مواجهة منتخب بلجيكا الودية ضد كوت ديفوار، ومباراتي إنجلترا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية.

كما هناك احتمال بغيابه عن مواجهتي قادش بعد فترة التوقف الدولي، وعن "معركة" برشلونة في 25 أكتوبر.