ميسي ضد رونالدو.. هل يكون "النزال الأخير" بين الأسطورتين؟

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، مساء الخميس، عن مواجهة مرتقبة قادمة، بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في دور المجموعات.

ووضعت القرعة يوفنتوس الإيطالي بقيادة رونالدو، وبرشلونة الإسباني بقيادة ميسي، في مجموعة واحدة، مما يعني أن جمهور كرة القدم سيشهد مواجهتين بين النجمين الأبرز في عالم كرة القدم، بنظام الذهاب والإياب، ربما تكون للمرة الأخيرة تاريخيا.

وتنبأ البعض في أن تكون مواجهتي ميسي ورونالدو المقبلتين في أكتوبر ونوفمبر القادمين، الأخيرة للنجمين العملاقين في عالم الكرة، وذلك بسبب كبرهما بالسن، ولعبهما في دوريين محليين مختلفين.

وكانت مواجهة رونالدو وميسي من العناصر الأساسية للموسم الكروي، عندما كان رونالدو لاعبا لريال مدريد، وذلك خلال موقعة "الكلاسيكو" السنوية بالدوري الإسباني.

لكن منذ رحيل رونالدو لصفوف اليوفي، صيف 2018، لم يلتق النجمان في ملاعب كرة القدم، ومع بلوغ رونالدو لسن 35 عاما، وميسي لسن 33 عاما، وأبعدتهم نتائج فرقهم المتذبذبة بدوري الأبطال عن مواجهة أوروبية في البطولة.

وأوقعتهما قرعة هذا الموسم من البطولة معا في المجموعة السابعة، مما يعني مواجهتين مضمونتين، في برشلونة وتورينو، بين رونالدو وميسي، قد تكون الأخيرة، قبل اعتزالهما كرة القدم.