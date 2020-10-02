هزة قوية.. تداعيات إصابة الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا

وقالت الصحيفة، إن ترامب ليس أول زعيم عالمى يصاب بفيروس كورونا، إذ سبقه فى ذلك رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وكذلك رئيس البرازيل جايير بولسنارو، لافتة إلى أن جونسون عانى بشدة من إصابته بالوباء، وانتهى الأمر به فى العناية المركزة، إلا ان ترامب الأكبر سنا، الذى يبلغ من العمر 74 عاما، يواجه مخاطر أعلى من كلا الرجلين.

وتوالت التداعيات العالمية فى أعقاب الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكى بالفيروس القاتل، إذ أن لها تداعيات عالمية تتجاوز أى زعيم عالمى أخر. فتراجعت الأسهم فى آسيا، وبدا أنها ستفتح على انخفاض فى أوروبا فى الولايات المتحدة، وسط استمرار حالة من القلق فى الأسواق العالمية.

كما أعرب عدد من قادة العالم عن تمنياتهم الطيبة بالشفاء العاجل للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، فكتب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، على تويتر: "أتمنى لصديقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا تعافى سريع وصحة جيدة".

بينما كتب وزير الإسكان البريطانى روبرت جينريك، جميعنا يريد أن يرسل بأطيب التمنيات لرئيس ترامب وللسيدة الأولى ولعائلة ترامب ونتمنى لهم الشفاء العاجل.